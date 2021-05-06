الثقافة تطلق برنامج الخبراء لتأهيل 30 سعوديًا وسعودية في الاتفاقيات الدولية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الثقافة اليوم إطلاق برنامج “الخبراء” الذي يهدف إلى تدريب 30 سعوديًا وسعودية وتأهيلهم للانضمام إلى شبكة الخبراء المعتمدين في الاتفاقيات والبرامج الثقافية الدولية وذلك بهدف زيادة أعداد الخبراء السعوديين المتخصصين في إدارة وإعداد ملفات الترشيح لدى المنظمات الدولية وتنمية قدراتهم ومعرفتهم وفق المنهجية المتبعة لدى اليونسكو.

منصة برنامج الخبراء

وأعلنت الوزارة، عن فتح باب التسجيل أمام جميع الراغبين في الانضمام للبرنامج من خلال منصة (برنامج الخبراء) وذلك في فترة تسجيل تمتد لستة أسابيع ابتداءً من اليوم 6 مايو إلى الخميس 17 يونيو. ثم تعقبها مرحلة الفرز والمقابلات الشخصية التي تستمر لأسبوعين لاختيار 30 من بينهم وفق محددات ومعايير التسجيل والقبول وذلك قبل بدء البرنامج التدريبي مطلع يوليو الذي يمتد بحسب تخصصات المشاركين وبمدةٍ لا تزيد عن سنة.

وينفذ برنامج “الخبراء” افتراضيًا مع مرحلة تأهيلية حضورية في الرياض وهو يستهدف المختصين والمهتمين بحفظ الموروث الثقافي السعودي من مختلف المجالات والخلفيات التعليمية المرتبطة بقطاعات الثقافة والعلوم ومن لديهم شغف تجاه تعزيز دور المملكة الريادي في مجال الحفاظ على التراث. إلى جانب المختصين بالدبلوماسية الثقافية والعلاقات الدولية وحددت الوزارة عددا من الشروط والأحكام المرتبطة بالتسجيل ونشرتها في المنصة الإلكترونية للبرنامج.

تدريب المشاركين

ويركز برنامج “الخبراء” على تدريب المشاركين ومنحهم التأهيل المعرفي اللازم بالاتفاقيات والبرامج الثقافية الدولية مثل اتفاقية التراث العالمي واتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي واتفاقية التراث المغمور بالمياه وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي واتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار إضافة إلى شبكة المدن المبدعة والتراث الصناعي واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح والحدائق الجيولوجية.



شارك الخبر