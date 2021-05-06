الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

كلية الملك خالد العسكرية تعلن فتح باب القبول والتسجيل للعام المقبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل لعام 1443هـ لحملة الشهادة الجامعية وحملة الشهادة الثانوية (علوم طبيعية).

تعليمات القبول والتسجيل

وأوضحت وزارة الحرس الوطني، أنه يمكن الاطلاع على التعليمات زيارة الرابط التالي:

https://kkmar.gov.sa

كما يمكن معرفة مزيد من التفاصيل بشأن آلية التقديم والقبول والتسجيل كما هو موضح أدناه:



شارك الخبر