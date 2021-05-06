أكثر من 150 سجينًا يعودون لأسرهم بعد سداد محمد بن سلمان لديونهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

مبادرة كريمة من لدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يستفيد منها أكثر من 150 سجينًا معسرًا حيث يعودون خلال أيام ليقضوا أيام العيد مع أسرهم بعد سداد ديونهم وفك كربتهم.

ووجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصرف 100 مليون ريال من نفقة سموه الشخصية، وفق مسارين: الأول خُصص لدعم 29 جمعية خيرية في جميع مناطق المملكة، بمبلغ إجمالي قدره (87) مليون ريال يصرف خلال أيام، فيما خُصص الثاني لسداد ديون أكثر من 150 سجينًا معسرًا بدعم إجمالي بلغ 13 مليون ريال، على أن يتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم اليوم.

سند محمد بن سلمان:

ويأتي هذا الدعم تحت مظلة “برنامج سند محمد بن سلمان” ليغطي في جانب دعم الجمعيات الخيرية خدمات (8) فئات في المجتمع هي: (الجمعيات الخيرية النسائية، الجمعيات الخيرية لذوي الإعاقة، الجمعيات الخيرية لرعاية مرضى السرطان، الجمعيات الخيرية لرعاية الأرامل والمطلقات، الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام، الجمعيات الخيرية لمتلازمة داون، الجمعيات الخيرية للخدمات الصحية، الجمعيات الخيرية لرعاية كبار السن)، حيث ستتلقى كل جمعية دعمًا ماليًّا ودعمًا للبرامج التنموية التي تعتمد على التدريب والتأهيل والدعم والاستدامة.

150 سجينًا:

بينما يشمل جانب الإفراج عن السجناء سداد ديون أكثر من (150) سجينًا معسرًا بسبب عجزهم عن سداد ما عليهم من حقوق مالية للغير، وهم سجناء الحق الخاص، وفق ضوابط محددة، ومنها ألا يكون المبلغ المستحق على السجين قد استغل في أمور غير مشروعة، وألا يكونوا متورطين في قضايا جنائية.

ولي العهد



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