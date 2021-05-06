6 ملايين لتأهيل أنفاق في العاصمة المقدسة

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ويبلغ إجمالي عدد الأنفاق التي تشرف الأمانة على صيانتها بمكة المكرمة نحو 58 نفقا تبلغ أطوالها الإجمالية أكثر من 30 كلم، وتقوم الأمانة بالإشراف على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق من خلال جهاز فني متخصص ومكون من مهندسين ومشرفين وفنيين.
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات 52 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، وبالاشتراطات الصحية والبلدية وذلك خلال الفترة من 15 - 23 رمضان.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله الزايدي أن الفِرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية تكثف جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى إغلاق 52 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة
بالبروتوكولات الوقائية وذلك خلال 17.444 جولة رقابية نفذت على جميع نطاق البلديات، وجرى تطبيق موافقة الامتثال للعديد من المنشآت الملتزمة عبر برنامج (امتثال) والذي يهدف إلى رفع مستوى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المنظمة لبيئة أعمال الأنشطة التجارية.
وشدد الزايدي على تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والالتزام بالبروتوكولات الوقائية، مؤكدا على ضرورة توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة.
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