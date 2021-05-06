شكرا لقرائتكم خبر «نعيما» لحجز مواعيد صوالين الحلاقة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة في وكالة البلديات - خدمة (نعيما) لإتاحة الحجز المسبق لصوالين الحلاقة بمكة المكرمة. وتهدف الخدمة إلى ربط صوالين الحلاقة بالمستفيدين وترتيب مواعيد الحلاقة الكترونيا وإتاحة فرصة البحث عن الصوالين القريبة وحجز المواعيد فيها وإدراج عدد المرافقين ومعرفة أوقات العمل للتسهيل على العملاء. وتسهم الخدمة التي - أطلقتها الأمانة - في تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا والتقليل من التجمعات، وامتثال الصوالين للطاقة الاستيعابية لا سيما خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان التي تسبق عيد الفطر، حيث تشهد فيها صوالين الحلاقة إقبالا كثيفا. ويمكن لصوالين الحلاقة والمستفيدين التسجيل في الخدمة والدخول على الرابط الالكتروني التالي: srvc.holymakkah.gov.sa لحجز وترتيب المواعيد.

كانت هذه تفاصيل خبر «نعيما» لحجز مواعيد صوالين الحلاقة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.