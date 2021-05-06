1440 جولة لرفع مستوى الإصحاح البيئي بالمدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المدينة المنورة 1440 جولة فحص ميداني خلال رمضان الحالي لرفع مستوى الإصحاح البيئي، ومتابعة تطبيق أعمال الفحص والتطهير البيئي في المدينة المنورة، شملت 48 جولة تفقدية في عدة مواقع مستهدفة. وتضمنت أعمال الفحص والمتابعة التي نفذتها الفرق الرقابية تطهير ومعالجة بؤر البعوض ومواقعها، شملت 104 بؤر إيجابية مستكشفة للبعوض الناقل لحمى الضنك، ومعالجة 84 ألف م من الأودية والمستنقعات، وتطهير 283 موقعا.



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