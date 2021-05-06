23 ألف جولة تفتيشية على سوق الخضار والفواكه بالدمام

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وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد مغربل أن مساحة سوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام تقدر بـ 300 ألف م2، يتضمن أكثر من 13 نشاطا منها حراج الخضار البلدي، وحراج الفواكه المستوردة، والبصل والبطاطس، والحبحب والشمام، وبلدي سيارات، والحشائش أو الورقيات المستورد تجزئة، إضافة إلى بيع الخضار والفواكه البلدي والمستورد، والبصل والبطاطس، والتمور، والبيض، والدواجن، واللحوم، لافتا إلى أن عدد المباسط تفوق 700 مبسط، مع وجود أكثر من 100 محل، إضافة إلى 24 موقعا استثماريا.
وأكد أن هذه الجهود تأتي نتيجة الخطط المتبعة وتكثيف أعمال الرقابة والجولات الميدانية، وإحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.
من جولات الأمانة الرقابية:
- إغلاق 70 محلا ومبسطا مخالفا
- رفع 454 ألف كيلو من المتروكات
- رصد 85 ملاحظة تتعلق بالنظافة
- سجلت 708 إشعارات
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