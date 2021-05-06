السعودية | نظام صوتي متقدم في المسجد الحرام يستخدم حوالي 7500 سماعة

شكرا لقرائتكم نظام صوتي متقدم في المسجد الحرام يستخدم حوالي 7500 سماعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تنقل قرابة 7500 سماعة منتشرة في أرجاء المسجد الحرام وأدواره وساحاته وأروقته والشوارع المحيطة بالحرم المكي، صوت الآذان والإمامة وفق نظام متطور في مواقع متعددة من بيت الله الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي، محسن السلمي، أن النظام الصوتي في المسجد الحرام يعد من أكبر وأضخم أنظمة الصوت على مستوى العالم، حيث يعمل من خلال لواقط متطورة بحساسية تتناسب مع احتياج المكان، وباستخدام أجهزة حديثة تتم إدارتها بواسطة متخصصين مدربين على أعلى مستوى، لتنتقل الإشارة الصوتية عبر تلك المنظومة للمتلقين من قاصدي البيت الحرام في وضوح وعذوبة تامة.

نظام صوتي ذو قدرة عالية

وأكد تغطية النظام الصوتي بالمسجد الحرام بتأمين وفعالية عالية لتجنب الأعطال، وذلك عن طريق وجود نظام أساسي واحتياطي وطوارئ؛ لحساسية الصوت بالمسجد الحرام، وفِي حال حدوث عطل في النظام الأساسي، يجري الانتقال إلى النظام الاحتياطي حسب الترتيب المعمول دون الشعور بذلك لحين إصلاح النظام الأساسي مرة أخرى، ويتم توصيل كامل النظام الصوتي بأجهزة (UPS ) ذات قدرة عالية لضمان عدم انقطاع الكهرباء عن الأجهزة لجميع مواقع الصوت.

بلا عيوب

وأوضح السلمي، في تقرير وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه يوجد اكثر من 65 كادراً تشغيلياً متخصصا من مهندسين وفنيين ومشرفين ومشغلين لهذه الأنظمة، للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات، كما يجري تشغيل الأنظمة الصوتية من غرفة التحكم الرئيسة بالتوسعة السعودية الثانية أو الفرعية بالمكبرية الجديدة بمنطقة المسعى، ويتواصل الفريق مع بعضه عن طريق "الإنتركوم" لضمان عدم انقطاع الصوت قبل الاستعداد لأداء أي شعيرة، وقبل انطلاق الآذان بوقت كافٍ للتأكد من سلامة النظام.

وأكد السلمي أن النظام الصوتي الإلكتروني في المسجد الحرام يتميز بدقة عالية لضمان التوافق وعدم تداخل الأصوات، وهناك عناية كبيرة باللواقط الصوتية التي تحفظ في مكان آمن وتُخرج خلال أوقات الصلاة، وتعاد إلى أماكن حفظها بعد الانتهاء من استخدامها فوراً، وكل لاقط مرتبط بنظام إلكتروني يقوم بفحصه حال تثبيته في موقعه، والتأكد من جودته.ِ