شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قصيدة جديدة للأمير ⁧خالد الفيصل⁩ بعنوان "عرّب وليدك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، اليوم الخميس، عن قصيدته الجديدة بعنوان "عرّب وليدك".

وجاءت أبيات قصيدة الأمير خالد الفيصل كالتالي:

ارسلت شوفي .. ارسلت شوفي للمقابيل وارتعت

ياليتني ماأرسلت شوفي ولا شفت

عرب وليدك .. عرب وليدك قبل تغريبة الوقت

لا يطرح الغترة على طايح البشت

القوم .. القوم أعدوا له برامج وتأهيل