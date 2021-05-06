شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الشقيري" يشارك في إنشاء طرق مشاة للمدارس والمساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شارك الإعلامي أحمد الشقيري في إنشاء طرق مشاة للمدارس والمساجد خلال برنامج "سين" المذاع على قناة "أم بي سي".

وأوضح "الشقيري" أن هناك العديد من الأعمال التطوعية التي ساهمت في تحسين المساكن للأسر الفقيرة وترميم المنازل من خلال جمعية "البنيان".

كما توجد مباردة "تراثنا ارث" وتتضمن 942 متطوع لديهم شغف في كل شئ يتعلق بالتراث، فهذه المبادرة جمعتهم في مجالات تطوع كثيرة جمع المعلومات المسح الميداني والتصوير.