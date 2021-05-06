شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. محطات بارزة في حياة مفتي المملكة الراحل "الشيخ بن باز" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهد عام 1330هـ ولادة الشيخ الراحل عبدالعزيز بن باز الذى تولى منصب مفتي المملكة منذ عام 1413هـ وحتى وفاته.

وقال الشيخ عبدالسلام السليمان، خلال استضافته في برنامج "أعلام في الحرمين"، المذاع على قناة "السعودية"، أن الشيخ فقد بصره وهو بعمر 16 عاما بسبب مرض أصابه في عينه.

وأضاف أن والدته دعت له بالبصيرة في الدين، لافتا إلى أن الشيخ الراحل حفظ القرآن الكريم في سن مبكر في مدرسة عبدالله بن فريج بالرياض.

الجدير بالذكر أن الشيخ عبدالعزيز بن باز تميز بأنه كان يتم تقديمه للإمامة في ظل وجود مشايخ أكبر منه وأقدم منه في الإمامة، كما كان يصلي التراويح بالأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وزوجها سعود الكبير، وهو لم يبلغ الـ 20 عاماً.