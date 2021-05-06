شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء : 4 أشياء أحذر فعلها مع "إسفنجة المطبخ" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بينت الهيئة العامة للغذاء والدواء بعض الإرشادات الواجب مراعاتها عند استخدام "إسفنجة المطبخ"، وأولها عدم مسح عصارة اللحوم بالإسفنجة، مضيفة أن مسح عصارة اللحوم بالإسفنجة يزيد من فرصة انتشار المايكروبات الممرضة الناتجة عن الطعام.

ونصحت باستخدام منشفة ورقية أو مناديل لتنظيف عصائر اللحوم، كما حذرت من استخدام الإسفنج على الأسطح، لانها قد تنقل الجراثيم والبكتيريا من الإسفنج إلى الأسطح، لذلك يفضل استخدام منشفة ورقية أو مناديل مطهورة لتنظيف أسطح الطاولات.

كما حذرت من تجاهل غسل وتجفيف مناشف الصحون بشكل متكرر، وذلك لأنها أقل مساميةمن الإسفنج، ويمكن أن تؤوى البكتيريا الممرضة.

ونصحت بخزن الإسفنجة في مكان جاف، وغسلها بعد كل استخدام، واستبداله بشكل متكرر، بالإضافة للتخلص منها إذاكان لها رائحتها، بجانب الحرص على نظافتها بشكل يومي، بوضعها في غسالة الصحون أو المايكرويف لمدة دقيقة للقضاء على المايكروبات المسببة للأمراض.