شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. فرنسي يروي تجربة إقامته الفريدة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الفرنسي "فابريس كولوت" تجربة إقامته الفريدة في المملكة، بعد توجه للعمل في مجال الطهي وإدارة الفنادق.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "تجربة فريدة" المذاع على قناة SBC، أنه جاء إلى المملكة لإدارة إحدى الفنادق.

وأكد أن تجربة الإقامة في المملكة كانت تمثل تحدى بالنسبة له، مضيفاً أنه يحب الصحراء لذلك أحب وجوده في المملكة.

ولفت إلى أنه لا يحب الروتين، لذلك مثل وجوده في المملكة تحدى جديد، وأحب العمل بها.