جدة: القبض على جناة سرقوا محتويات مستودعين بقيمة 1.1 مليون ريال

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تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لقيامهم بكسر أبواب مستودعين بمحافظة جدة، وسرقة محتوياتهما.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن الجناة في العقد الثالث من العمر، وقاموا بكسر أبواب مستودعين بمحافظة جدة، وسرقة محتوياتهما، التي تُقدر بمبلغ 1.1 مليون ريال.

وأضاف أنه عُثر بحوزتهم على بعض المسروقات، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

Source akhbaar24

