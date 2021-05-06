عام / الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني يزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة

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مكة المكرمة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

زار معالي الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الأستاذ أحمد نجيب محمد عساف، اليوم مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، شاهد خلالها عرضا مرئيا عن مراحل صناعة الكسوة، وما يحتويه المعرض من إمكانات وخدمات.

واستمع من القائمين على المجمع لشرح عن مراحل صناعة الكسوة، والأقسام التي يضمها المجمع من معدات وآليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة، وما تلقاه صناعة كسوة الكعبة من العناية والاهتمام من قيادة المملكة.

وقام معالي الوزير المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني بزيارة معرض عمارة الحرمين الشريفين , متجولا في قاعات المعرض، واطلع على أهم المقتنيات التي يحتويها، والمجسمات والصور التي تحاكي عمارة الحرمين الشريفين والتوسعات التي شهدها، منوها بالتطور والتقدم في المجمع وما يحتويه، مشيدا بما توليه قيادة المملكة من عناية فائقة بالحرمين الشريفين، وما تقدمه من خدمات لقاصديهما.

// انتهى //

23:09ت م

0212 Source spa.gov





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