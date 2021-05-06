مصادر تكشف عن وجهة نجم الهلال “غوميز” المقبلة

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كشفت تقارير صحفية تركية عن اقتراب مغادرة الفرنسي بافيتيمبي غوميز لناديه الحالي الهلال مع نهاية الموسم الحالي.

وبات غوميز، وفقا لصحيفة “Fanatik” التركية، قريب من الرحيل عن النادي الذي تعاقد معه قبل 3 سنوات، مع اقتراب التعاقد مع مهاجم بورتو موسى ماريجا.

ودخل غوميز ضمن اهتمامات فرييق تيجريس أحد فرق الدوري المكسيكي، وكذلك فرق إنتر ميامي، المملوكة لديفيد بيكهام، مهتمون به أيضًا.

Source akhbaar24

