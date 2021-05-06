“الغذاء والدواء”: وضع الإسفنجة في غسالة الصحون لدقيقة يقضي على الميكروبات

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نصحت هيئة “الغذاء والدواء” بأن من المهم وضع الإسفنجة في غسالة الصحون أو المايكرويف لمدة دقيقة؛ للقضاء على الميكروبات المسببة للأمراض.. وأكدت أنه كفيل بالقضاء على 99% من الميكروبات.
وأضافت عبر حسابها في تويتر: استبدل الإسفنجة بشكل متكرر، وفي حال كان للإسفنجة رائحة؛ ينبغي التخلص منها.. مطالبة بغسلها بعد كل استخدام وتخزينها في مكان جاف.
Source almnatiq
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