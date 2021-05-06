- 1/3
- 2/3
- 3/3
︎
.
أمرت الشرطة الألمانية مالك سيارة بورش باناميرا بعدم قيادتها، بسبب لونها الذي اعتبرته مربكا للرؤية لدى سائقي السيارات الآخرين على الطريق.
وحُجِزَت السيارة البالغة قيمتها 150 ألف يورو، وأُبلغ مالكها، البالغ من العمر 29 عاماً، بأنها ستخضع لمراجعة شروط السلامة على الطرق، ثم أبلغوه لاحقا بأنها تشكِّل خطراً على السلامة.
وقالت الشرطة إن الغلاف الذهبي العاكس على السيارة يسبب وهجاً كبيراً ويعرّض الآخرين للخطر، كما أن نوافذها ومصابيحها الأمامية والخلفية مظللة بشكلٍ غير قانوني، وإنه يلزم استبدال الغلاف الذهبي، حسب النظام.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر اشتراها بـ 150 ألف يورو.. مالك سيارة بورش ممنوع من قيادتها بسبب لونها في ألمانيا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.