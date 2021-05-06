اشتراها بـ 150 ألف يورو.. مالك سيارة بورش ممنوع من قيادتها بسبب لونها في ألمانيا (صور)

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أمرت الشرطة الألمانية مالك سيارة بورش باناميرا بعدم قيادتها، بسبب لونها الذي اعتبرته مربكا للرؤية لدى سائقي السيارات الآخرين على الطريق.

وحُجِزَت السيارة البالغة قيمتها 150 ألف يورو، وأُبلغ مالكها، البالغ من العمر 29 عاماً، بأنها ستخضع لمراجعة شروط السلامة على الطرق، ثم أبلغوه لاحقا بأنها تشكِّل خطراً على السلامة.

وقالت الشرطة إن الغلاف الذهبي العاكس على السيارة يسبب وهجاً كبيراً ويعرّض الآخرين للخطر، كما أن نوافذها ومصابيحها الأمامية والخلفية مظللة بشكلٍ غير قانوني، وإنه يلزم استبدال الغلاف الذهبي، حسب النظام.

Source akhbaar24

