«أبشر» يحدد خطوات تمديد تأشيرة الدخول والخروج للمكفول

حدَّدت منصة أبشر خطوات تمديد تأشيرة الدخول والخروج للمكفول، في حالة عدم قبول سداد الرسوم عبر خدمة سداد.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن المستفيد في تلك الحالة يمكنه، الدخول لحسابه بمنصة أبشر أفراد، واختيار أيقونات: «العمالة - خدمات - اختيار المقيم - تفاصيل أكثر - تمديد التأشيرة»، عبر الرابط:

https://www.absher.sa/portal/landing.html

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: ما هي خطوات تمديد تأشيرة الدخول والخروج لمكفولي عن طريق نظام أبشر، حيث لم يتم قبول سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة «أبشر» ممن لديهم عمالة منزلية.

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