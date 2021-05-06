بالصور.. فنادق راديسون تحول ليالي رمضان إلى لحظات وذكريات لا تنسى

استضافت مجموعة فنادق راديسون في جدة والرياض خلال شهر رمضان المبارك ممثلي وسائل الإعلام ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي للاستمتاع بأجواء رمضانية ممتعة في فندق راديسون بلو كورنيش جدة الحديث، والذي يمتاز بموقعه الفريد بالقرب من ساحل البحر الأحمر ويُوفر إطلالة مُنعشة لغالبية الغرف، مما جعله واحدًا من أفضل فنادق جدة على الكورنيش.

وراديسون بلو الوزارات الرياض الفندق العريق الذي يمتاز بغرفه الواسعة والفاخرة وقاعة أفراح من الأفضل في مدينة الرياض، وبارك إن باي راديسون جدة والذي يعد الأحدث ويمتاز بقربه من مطار جدة إضافة إلى المعالم الحيوية في جدة، استضافتهم بهدف اكتشاف روعة تلك الفنادق ومرافقها وخدمات الضيافة والمأكولات المميزة بأنفسهم، وهذا بلا شك سمح لهم بالاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل وأطباقه الشهيرة، وفي نفس الوقت البعد عن الاكتظاظ والتجمعات وقضاء أماسي رمضانية رائعة.

وأطلقت مجموعة فنادق راديسون مبادرة جديدة أسمتها "إفطار آمن" لتمكين الضيوف من العائلات الاستمتاع بأمسيات رمضانية خارج المنزل مع الحفاظ على سلامتهم وصحتهم والالتزام بالقواعد والإرشادات للتباعد الاجتماعي وإتباع البروتوكولات المنصوص عليها.

علاوة على ما تقدم، تحرص فنادق راديسون على إبقاء النزلاء في حالة من الاستمتاع والإحساس بالأمان وعدم الخوف من استعمال مرافقها وخدماتها ومنتجاتها، وذلك من خلال تطبيقات توصيل الوجبات، والخدمات " الخالية من اللمس"، وخدمة المناولة السريعة، وخدمتي "اتصل واستلم" و"استلم وامض بأمان".

ومع بدء انتشار وباء كورونا سارعت مجموعة فنادق راديسون وبصورة فورية نحو تطبيق التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، إلى جانب البروتوكول الخاص بها واعتبارا من مايو 2020، مع التركيز على إتباع الإجراءات الحكومية، وتركيز المزيد من الجهد على تعميم سبل الوقاية والصحة والتعقيم. وقد جاء كل ذلك انطلاقا من أن مسألة صحة وسلامة الموظفين والنزلاء باتت تحظى بأهمية أكبر من أي وقت مضى باعتبارهما أولوية لدى مجموعة فنادق راديسون.

ومثل هذه الأهمية برزت من خلال الشراكة التي عقدتها مع شركة إس جي إس، والتي تعد من الشركات الرائدة عالميا في مجال الفحص والتدقيق والتوثيق، وذلك بهدف تطبيق "بروتوكول أمان فنادق راديسون" لضمان أعلى معايير النظافة والصحة والسلامة في المجموعة، والرفع من مستوى الإرشادات الصحية الصارمة الحالية التي تطبقها المجموعة، والتي تنص على ضرورة وجود أجهزة تعقيم يدوية متطورة في جميع مداخل فنادق المجموعة، واستعمال معدات وتجهيزات الوقاية الشخصية وألواح الحماية، وضرورة النظافة المكثفة والمستمرة، والتقيد بالتدريب الفني لطاقم العمل باستمرار.