أمانة جدة تؤكد استمرار خدماتها الرقمية خلال إجازة العيد

أكدت أمانة محافظة جدة استمرار خدماتها الرقمية خلال إجازة عيد الفطر المبارك عبر بوابتها الإلكترونية، والتي تمكن المستفيد من الحصول على الخدمة البلدية بكل يسر وعلى مدار الساعة دون الحاجة للمراجعة.

وأوضحت الأمانة أنها تواصل تطوير أنظمتها الرقمية لتحسين الخدمات البلدية وذلك في إطار برامج التحول الرقمي في القطاع البلدي والارتقاء بخدمة العملاء، مبينة أن البوابة تتيح للمستفيدين جميع الخدمات بإجراءات ميسرة، كما جرى تفعيل عدد منها عبر النفاذ الوطني الموحد، في خطوة تهدف إلى إيقاف التعاملات الورقية وتقليص الإجراءات.

وفي سياق الخدمات البلدية أكدت أمانة جدة استمرار جهودها الميدانية خلال إجازة عيد الفطر ورفع درجة الجاهزية والتنسيق بين الإدارات المعنية والبلديات الفرعية عبر خطط عمل مشتركة، بجانب استقبال البلاغات ومباشرتها على مدار الساعة.

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