

الرياض 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر، لقيامهم

بكسر أبواب مستودعين، بمحافظة جدة، وسرقة محتوياتهما، التي تقدر بمبلغ ( 1,100,000) ريال، وعثر بحوزتهم على بعض المسروقات، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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22:36ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة : الجهات الأمنية تقبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لسرقتهم محتويات مستودعين بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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