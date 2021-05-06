السعودية اليوم / شؤون الحرمين تطلق تطبيق (جوامع الأدعية)



مكة المكرمة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

أطلقت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تطبيق (جوامع الأدعية)، ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الرئاسة، حيث يعنى التطبيق بجمع الأدعية في إصدار إلكتروني موسوم بــــــ :(الدرر اللوامع من الأدعية الجوامع)، وهو منتخب من صفوة الدعوات من محراب الكعبة المشرفة في قنوت الوتر،؛ ليكون زاداً للتقرّب إلى الله -عزوجل- وسؤاله واللجوء إليه والتضرع بين يديه.

ويحتوي التطبيق على نحو مئة دعاء من القرآن الكريم والسنة النبوية وأدعية أئمة السلف، ويضم أدعية الختم والقنوت لأئمة المسجد الحرام، في جمع شامل ومدقق وتقسيم مميز وحلة قشيبة.

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22:21ت م

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