حساب المواطن يحقق إنجازًا جديدًا باسم الوطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن البرنامج حقق إنجازًا جديدًا باسم الوطن.

وقال سلطان القحطاني “بكل فخر، برنامج حساب متابعات الخليج 365 يحقق إنجازًا جديدًا باسم الوطن علم السعودية بعد تسميته بطلًا جائزة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS في مسار الحكومة الإلكترونية.

وفي وقت سابق، حدد البرنامج موعد صرف الدعم للدفعة الجديدة من حساب متابعات الخليج 365 وهي الدفعة الـ 42 لشهر مايو الجاري، للمستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق.

وبحسب النظام المتبع في إيداع الدعم سيتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 10 مايو.

ويتم صرف الدعم عادة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الصرف ليوم قبله أو تأخيره ليوم بعده إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية.

تفاصيل الدفعة الـ 41 وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، عن تفاصيل الدفعة الجديدة (41) لشهر أبريل، حيث تم إيداع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع. وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 20 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال منها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة. متوسط دعم الأسرة الواحدة وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني: إن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1052 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 168 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين. وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكور المستقلون 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.



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