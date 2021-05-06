بأمر الملك سلمان.. وزير الخارجية يتلقى وشاح الملك عبدالعزيز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على شرف منحه وشاح الملك عبدالعزيز.

وقال وزير الخارجية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: أسأل الله التوفيق في خدمة وطننا العزيز في ظل قيادتنا الرشيدة.

تكريم وزير الداخلية:

وكان وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، قد أعلن عن تلقيه تكريمًا تشرف به، وهو وشاح الملك عبدالعزيز رحمه الله.

وقال وزير الداخلية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “أشكر مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه اللفتة الكريمة، وأسأل الله التوفيق في خدمة وطننا العزيز في ظل قيادتهم الحكيمة.

وزير النقل:

كما قدم وزير النقل، صالح الجسر، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة منحه وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.

وقال الجاسر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الخميس: “شرف عظيم نلته من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين بمنحي وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، والذي سيبقى مصدر فخر واعتزاز لي ما حييت، كما يعد هذا الوشاح تكريمًا لكافة زملائي وزميلاتي منسوبي منظومة النقل”.

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