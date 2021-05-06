السعودية اليوم / مصر تشارك في الحوار الدولي حول "مبادرة النظم الصحية المرنة المناخ"



القاهرة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

شاركت مصر اليوم في اجتماع منظمة الصحة العالمية للحوار الدولي لـ "مبادرة النظم الصحية المرنة للمناخ" وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، وعدد من وزراء الصحة والبيئة بمختلف دول العالم ومسئولي منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خلال كلمتها – التزام مصر بالتعاون الكامل مع جميع الدول للعمل جنبًا إلى جنب لتعزيز الأمن الصحي وتحقيق المرونة المناخية القادرة على مواجهة أي تهديدات مستقبلية.

وأوضحت أن ما يمر به العالم في ظل مواجهة جائحة فيروس

//انتهى//

21:42ت م

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القاهرة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسشاركت مصر اليوم في اجتماع منظمة الصحة العالمية للحوار الدولي لـ "مبادرة النظم الصحية المرنة للمناخ" وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم، وعدد من وزراء الصحة والبيئة بمختلف دول العالم ومسئولي منظمة الصحة العالمية.وأكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد خلال كلمتها – التزام مصر بالتعاون الكامل مع جميع الدول للعمل جنبًا إلى جنب لتعزيز الأمن الصحي وتحقيق المرونة المناخية القادرة على مواجهة أي تهديدات مستقبلية.وأوضحت أن ما يمر به العالم في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا يكشف مدى مرونة النظم الصحية في مواجهة أي تحديات مستقبلية من خلال الخبرات والدروس المستفادة التي اكتسبتها الدول أثناء الجائحة.//انتهى//21:42ت م0192

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