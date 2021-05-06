

الرباط 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن المدة الجديدة لحالة الطوارئ الصحية تمتد من 10 مايو الحالي إلى 10 يونيو المقبل، انسجاما مع توصيات الجهات الصحية المختصة.

// انتهى //

21:21ت م

0189



الرباط 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسقررت الحكومة المغربية اليوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد19).وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن المدة الجديدة لحالة الطوارئ الصحية تمتد من 10 مايو الحالي إلى 10 يونيو المقبل، انسجاما مع توصيات الجهات الصحية المختصة.// انتهى //21:21ت م0189

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تقرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.