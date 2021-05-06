السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يوجّه باستمرار العمل في أثناء إجازة عيد الفطر



تبوك 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر؛ لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكد سموه على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس

// انتهى //

21:12ت م

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تبوك 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر؛ لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.وأكد سموه على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.// انتهى //21:12ت م0185

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