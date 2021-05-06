السعودية اليوم / لبنان تسجل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

سجّلت لبنان 1017 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 475383، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7415 حالة بعد تسجيل 25 حالة وفاة.

// انتهى //

20:33ت م

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بيروت 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسسجّلت لبنان 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 531234.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 475383، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7415 حالة بعد تسجيل 25 حالة وفاة.// انتهى //20:33ت م0179

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