السعودية اليوم / الهلال الأحمر بالمدينة المنورة يستقبل أكثر من 17 ألف مكالمة خلال ثلثي شهر رمضان



المدينة المنورة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

استقبلت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خلال العشرين يوماً الأولى من شهر رمضان 17387 مكالمة، نتج عنها 2649 حالة إسعافية باشرتها الفرق الإسعافية، وتم نقل 1603 حالات إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن الفرق الإسعافية العاملة في الميدان على مدى الساعة تبلغ حوالي 60 فرقة إسعافية وعناية متقدمة بدايةً من شهر رمضان المبارك، ويتم مراجعة ومدى الحاجة لزيادة تلك الفرق بشكل شبه مستمر من قبل مسؤولي المنطقة بناءً على المؤشرات الصادرة عن غرفة العمليات بشكل إلكتروني كامل.

وأشار إلى أن الساعات التطوعية المنجزَة من قبل متطوعي الهيئة ومتطوعاتها بلغت 19460 ساعة، حيث تمت مباشرة 1088 حالة، ونقل 123 حالة لفرق العنايات الطبية المتمركزة في ساحات المسجد النبوي الشريف أو المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي، إضافة للتعامل مع 965 حالة دون الحاجة لنقلها، حيث يتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالة في موقعها.

يُذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة تقدم خدماتها الإسعافية من خلال 36 مركزاً إسعافياً مجهّزة بأعلى المعايير التي تسهم في تقديم الخدمة الإسعافية المتميزة لمحتاجيها، وفي حال طلب الخدمة الإسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني" المدعوم بـ 9 لغات ومهيأ للاستخدام من مختلف فئات المجتمع.

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20:23ت م

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