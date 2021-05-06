السعودية اليوم / الصحة العالمية تشيد بقرار الإدارة الأمريكية بالتنازل عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كورونا



جنيف 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بدعم التنازل المؤقت عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كوفيد 19 ، واصفاً هذه الخطوة بأنها جريئة وهائلة في الكفاح ضد الوباء، وأنها مثال قوي للقيادة الأمريكية في مواجهة التحديات الصحية العالمية، حيث وصف القرار بالتاريخي بشأن المساواة في اللقاحات وإعطاء الأولوية لرفاه جميع الناس في هذا الوقت الحرج.

ودعا ادهانوم إلى التضامن والتحرك السريع بالبناء على براعة والتزام العلماء الذين ابتكروا لقاحات كوفيد 19 المنقذة للحياة.

وكانت ممثلة التجارة الأمريكية السفيرة كاثرين كاي قد أعلنت في بيان اليوم دعم إدارة الرئيس بايدن في هذه الظروف الاستثنائية للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كوفيد 19 لإنهاء الوباء، وأن الولايات المتحدة ستشارك بنشاط في المفاوضات الجارية حول نصوص اتفاقية الملكية الفكرية ( التريبس ) في منظمة التجارة العالمية لتحقيق ذلك، بهدف توفير أكبر عدد ممكن من اللقاحات لأكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت، وأن الإدارة الأمريكية ستكثّف جهودها لتوسيع نطاق تصنيع اللقاحات وتوزيعها وزيادة المواد الخام اللازمة لإنتاج اللقاحات.

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19:59ت م

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