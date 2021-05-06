السعودية اليوم / الصحة العالمية تعقد اجتماع مجلس المنظمة لاقتصاديات الصحة



جنيف 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

عقد مجلس منظمة الصحة العالمية لاقتصاديات الصحة للجميع أول اجتماعاته اليوم برئاسة الخبيرة الاقتصادية ماريانا مازوكاتو ، ويضم 11 شخصية رائدة في الاقتصاد والصحة والتنمية من جميع أنحاء العالم.

ويتمثل دور مجلس المنظمة في تقديم المشورة المستقلة للمدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم لمعالجة التحديات الصحية والاقتصادية، ورسم خارطة طريق لدعم البلدان لبناء مجتمعات صحية، وتقديم التوصيات بشأن نهج جديد للاقتصاد الذي يدعم الصحة للجميع، بما في ذلك أنظمة صحية أكثر إنصافا، وإعادة تأطير الصحة للجميع كهدف عالمي، وضمان هيكلة الاقتصادات الوطنية والعالمية والتمويل لتحقيق هذا الهدف.

وتشمل مشورة المجلس 4 مجالات وهي: وضع طرق جديدة لقياس وتقييم الصحة للجميع، وبناء قدرات القطاع العام لدفع التغيير والتحول والابتكار نحو تحقيق أهداف صحة السكان، وضمان استثمار الأنظمة المالية في الصحة كاستثمار طويل الأجل وليس كتكلفة.

وأكد الدكتور ادهانوم في افتتاح الاجتماع أن مهمة المجلس هي تقديم المشورة بطريقة جديدة للمضي قدماً تضمن أن تموّن الصحة في جميع الإجراءات الحكومية وقرارات الاستثمار، وكيفية الاستثمار في الصحة بصفتها أهم سلعة، وتطوير خطط قابلة للتنفيذ، وممارسات استشرافية مبنية على أمثلة من الواقع والدروس المستفادة من جائحة كوفيد 19 .

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19:56ت م

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