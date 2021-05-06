السعودية اليوم / مستشفى النور التخصصي يجري 445 عملية متنوعة بقسم العيون



مكة المكرمة24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

أجرى مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة خلال الثلث الأول من عام ٢٠٢١م 445 عملية متنوعة بقسم العيون.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور وائل الميمني أن المستشفى أجرى 445 عملية متنوعة بقسم العيون خلال الثلث الأول من العام الحالي، وذلك بفضل الدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتوفير الإمكانات والأجهزة الحديثة التي تساعد في الكشف المبكر لأمراض العيون وتخدم المريض والطبيب في دقة التشخيص.

من جانبه بيّن رئيس قسم العيون بمستشفى النور التخصصي الدكتور إبراهيم الجابري أن المستشفى نجح في تقليل قائمة الانتظار لعمليات المياه البيضاء (الساد) من خلال جراحة اليوم الواحد، وذلك بإجراء أكثر من ٤٠٠ حالة خلال المدة الأخيرة، مما أسهم في إنهاء معاناة المرضى وعودتهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وأشار الجابري إلى أن عدد مراجعي مركز العيون تجاوز العشرة آلاف مريض خلال الثلث الأول للعام الحالي، ويشمل جميع المرضى من كبار السن والأطفال، مفيداً بأن المستشفى يستخدم أفضل الأجهزة المتطورة في الكشف والتشخيص مثل أجهزة تصوير خريطة القرنية وأجهزة تصوير الشبكية الطبقي واجهزة فحص مجال البصر مما يرفع كفاءة تشخيص الحالات ويعزز من خدمة المرضى.

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19:43ت م

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