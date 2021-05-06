السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 2,613 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس

سجلت المملكة المتحدة 2,613 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,428,553 إصابةً ، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,583 وفاة.

// انتهى //

19:35ت م

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لندن 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واسسجلت المملكة المتحدة 2,613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,428,553 إصابةً ، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,583 وفاة.// انتهى //19:35ت م0170

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