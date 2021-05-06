اخبار السعوديه

السعودية | وزارة الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات

0 نشر
السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:23 مساءً, 6 مايو 2021 م

المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي للكادر النسائي .
وأوضحت الإدارة ان نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول متاحة عبر منصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa .

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا