السعودية | وزارة الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي للكادر النسائي .

وأوضحت الإدارة ان نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول متاحة عبر منصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa .