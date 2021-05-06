السعودية | وزارة الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 8:23 مساءً, 6 مايو 2021 م
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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي للكادر النسائي .
وأوضحت الإدارة ان نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول متاحة عبر منصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa .