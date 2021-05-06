شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بحرينية لـ ”الخليج 365” : لا صحة لإلزام المسافرين عبر جسر الملك فهد بالحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفت مصادر بحرينية لـ"اليوم" إلزام المسافرين القادمين إلى البحرين عبر جسر الملك فهد بالحجر الصحي ، مؤكدة عدم صحة ماتداولته بعض الصحف وحسابات التواصل الاجتماعي عن هذا الأمر.

وأوضحت أنه سيتم الاكتفاء بالاشتراطات التي أقرتها الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية والمتعلقة بأخذ جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو الجرعة الأولى قبل 14 يوما ، إضافة إلى فرض عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الآخرى التي تمت الموافقة عليها من الدولتين وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيلها خلال الساعات القادمة .