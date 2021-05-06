كيف يمكن للمسافر معرفة اتجاه القبلة على متن الطائرة؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت هيئة الطيران المدني طريقة معرفة المسافر اتجاه القبلة على متن الطائرة.

مناطق خاصة:

ولفتت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه توجد على متن بعض الطائرات مناطق مخصصة للصلاة مجهزة بتقنيات حديثة لتحديد القبلة نحو البيت الحرام بمكة المكرمة.

ولفتت إلى أنه في حال عدم وجود مكان مخصص، يحق للراكب سؤال ملاحي الطائرة عن اتجاه القبلة وإمكانية الصلاة على متن الطائرة.

رفع تعليق السفر:

وكانت وزارة الداخلية قد رفعت تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارا من 5 شوال المقبل.

وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة بأنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 29 يناير 2021م، بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الواحدة صباح الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداء من الساعة الـ1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، للفئات المحددة.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويستثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

فئات مسموح لها بالسفر للخارج بداية من 5 شوال:

المحصنون بجرعتين كاملتين.

المحصنون بجرعة واحدة شريطة مرور أسبوعين.

المتعافون من كورونا شريطة مرور أقل من 6 أشهر من الإصابة.

من تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة تقديم بوليصة تأمين معتمدة.

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