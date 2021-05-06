الشويحطية بالجوف أقدم مستوطنة بشرية في الجزيرة العربية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - واس

” الشويحطية ” بمنطقة الجوف هي أحد المواقع الأثرية التاريخية الضاربة جذورها في عمق التاريخ وهي – كما يقول المؤرخون – أقدم المواقع التي استوطنها البشر في الجزيرة العربية قبل ما يزيد على مليون وثلاث مئة عام مضت قبل الميلاد.

وادي واسع:

وتقع “الشويحطية” على بعد 45 كم تقريباً إلى الشمال من مدينة سكاكا العاصمة الإدارية لمنطقة الجوف، وتمتد في وادي واسع شمال قرية الشويحطية.

وتعود جذورها التاريخية إلى عصر الألدوان في العصور الحجرية القديمة، حيث كشفت فرق المسح الميدانية عن 16 مستوطنة وجد على أرضها نحو 2000 قطعة من الأدوات الحجرية كالسكاكين الحجرية والمطارق ورؤوس السهام وبعض الأدوات المتعددة الأسطح والكروية.

تنقيب:

وعملت الفرق المختصة من خلال فرق التنقيب فيها على تحديد العمر لها من خلال الأدوات المكتشفة بالمحفورات التي حدها الباحثون بعمر مليون وثلاث مئة عام قبل الميلاد لتصبح أول مستوطنة في الجزيرة العربية.

وقد استوطنها الإنسان لما كانت تنعم فيه من خير وفير في تلك الحقبة، حيث وجد بالموقع تجمع لأدوات حجرية منتشرة على ضفاف وادي الشويحطية، ومجموعة من المواقع الأثرية غير الظاهرة على سطح الأرض.

وأكدت الدراسات أن الإنسان استوطن في هذه المنطقة لما تمتلكه من مقومات معيشية تساعده على العيش فيها كالمراعي التي يتوافر فيها الحيوان والماء والكلأ، وتدل المعثورات على وسائل صيد لتلك الحيوانات التي يقتات عليها من خلال عمل مصائد لها وبعد مطاردتها تجتمع في هذه المصائد ليتم إحكام قبضته عليه.



شارك الخبر