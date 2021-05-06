70 % توقعات سقوط الصاروخ الصيني في المحيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الخبراء يتوقعون أن الصاروخ (لونغ مارش 5B) الخارج عن السيطرة، سوف يدخل الغلاف الجوي للأرض يوم السبت الثامن من مايو 2021، ولكن لا أحد يعرف أين، مبينًا أنه بشكل عام هناك فرصة بنسبة 70٪ أن يسقط بسلام في المحيط، وأن الإصابات البشرية غير محتملة.

عبور محطة الفضاء:

وبين أنه أصبح بالإمكان مراقبة وحدة (تيانهي – 1) وهي الجزء الرئيسي ضمن مشروع محطة الفضاء الصينية الجديدة وهي تعبر السماء أثناء دورانها حول الأرض، إضافة إلى الصاروخ الخارج عن السيطرة (لونغ مارش 5B) حيث يمكن رؤية كلا الجسمين بسهولة بالعين المجردة.

إنشاء محطة صينية:

وأشار إلى أن الصين أطلقت وحدة (تيانهي – 1) في 29 أبريل 2021. وهي الأولى من ثلاث وحدات ستنضم في النهاية لإنشاء محطة الفضاء الصينية، وستكون قادرة على أن تضم ثلاثة رواد عند اكتمال بنائها، وستكون بحجم محطة الفضاء الروسية مير، أي ما يقرب من ربع كتلة محطة الفضاء الدولية.

حماية سماء الليل:

وفي سياق متصل، أوضح أبو زاهرة، أن الاتحاد الفلكي الدولي دعا إلى حماية السماء ضد مشاريع الأقمار الصناعية العملاقة مثل مشروع ستارلينك، إذ قدم الاتحاد الفلكي الدولي مذكرة إلى لجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي للمطالبة بحماية سماء الليل ما سيسمح بالتطورات المستقبلية في علم الفلك، نظرًا لوجود خطط لإطلاق آلاف الأقمار الصناعية ضمن مشاريع مختلفة تخلق ضوضاء راديوية وتنتج خطوطًا عبر السماء.

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