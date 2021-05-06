10 مسببات لـ الحوادث المرورية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المرور السعودي أن تجاوز السرعة المحددة أحد أبرز مسببات الحوادث المرورية، كما يأتي الانشغال عن القيادة سببًا في وقوع الاصطدامات المفاجئة التي قد تؤدي بخسائر في الأرواح والممتلكات.

ونشر المرور في تغريدة له عبر تويتر، إنفوجرافيك يبين أبرز مسببات الحوادث المرورية، بمناسبة أسبوع المرور العربي.

مسببات الحوادث:

ولفت إلى أن مسببات الحوادث منها: الانشغال عن القيادة، والانحراف المفاجئ، ومخالفة الأفضلية، وعدم ترك مسافة كافية، والنوم أثناء القيادة، والسير عكس الاتجاه، ومخالفة التجاوز، والإرهاق، والقيادة لفترات طويلة، وتجاوز السرعة المحددة، والضوء الأحمر عند إشارات المرور.



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