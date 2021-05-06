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شكرا لقرائتكم تفاصيل توجيه أمير القصيم بمعالجة حالة أم فرحان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06
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تفاصيل توجيه أمير القصيم بمعالجة حالة أم فرحان
ظهرت في فيديو تشكي حالها وعدم توفر السكن
متابعات الخليج 365 - واس
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الجهات المعنية بشكل عاجل, بتوفير سكن ومعالجة وضع “أم فرحان” التي ظهرت في مشهد مصور تشكي حالها وعدم توفر السكن لها.
دراسة الحالة:
وأكد على الجهات ذات العلاقة بالوقوف على الحالة ودراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها، حرصاً من سموه على إنفاذ توجيهات القيادة -أعزها الله- على إيجاد حياة كريمة واستقرار للمواطنين والمواطنات.
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