تفاصيل توجيه أمير القصيم بمعالجة حالة أم فرحان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-06

متابعات الخليج 365 - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الجهات المعنية بشكل عاجل, بتوفير سكن ومعالجة وضع “أم فرحان” التي ظهرت في مشهد مصور تشكي حالها وعدم توفر السكن لها.

دراسة الحالة:

وأكد على الجهات ذات العلاقة بالوقوف على الحالة ودراستها واتخاذ ما يلزم تجاهها، حرصاً من سموه على إنفاذ توجيهات القيادة -أعزها الله- على إيجاد حياة كريمة واستقرار للمواطنين والمواطنات.

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