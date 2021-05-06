شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "السبر" يوضح كفارة من توفى طفلها بسبب الإهمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أجاب الشيخ سعد السبر عن تساؤل "متصلة" عن الكفارة التي يجب أن تدفعها بسبب وفاة طفلها بسبب الإهمال منذ أكثر من 40 عامًا.

وقالت "المتصلة" ببرنامج "يستفتونك" المذاع على قناة "الرسالة"، أن طفلها توفى بالاختناق أثناء ارضاعها إياه ونومها في غفلة منها لتستيقظ وتجد الطفل متوفيًا.

وأجاب "السبر" على تساؤل المتصلة قائلاً: "من ناحية الكفارة إذا كان هناك إهمال عليها كفارة أن تعتق رقبة فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين".