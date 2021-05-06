شكرا لمتابعة خبر عن سيدة حامل تسقط من الدور الثالث بمكة و"الصحة" تتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تفاعلت وزارة الصحة مع مناشدة لإنقاذ سيدة حامل سقطت من الدور الثالث بمكة المكرمة.

وكتب مغرد على حساب الوزارة بموقع "تويتر" أن الإسعاف نقلت شقيقته إلى مستشفى تخصصي بمكة، وتواصل الطبيب مع إحدى المستشفيات بمكة، وطلب تحويلها بعد معالجة كسر تعرضت له.

وأضاف المغرد أن الجنين توفي، ولم يتم التحويل منذ 18 يوم، مطالبًا بضرورة استقبالها في المستشفى الأخرى التي تواصل معها الطبيب، وتفاعلت الوزارة مع مناشدته، حيث طالبته بتزويدها بكافة والمعلومات الخاصة بشقيقته لاتخاذ ما يلزم لعلاجها.