شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم إفطار الأطباء الذين يجرون عمليات تستمر ساعات طويلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم إفطار الأطباء الذين يجرون عمليات تستمر ساعات طويلة خلال رمضان.

وذكر السليمان أن الحكم في هذا الأمر يتوقف على مدى المشقة التي يشعر بها الطبيب أثناء الصيام وأثره على عمله.

وأضاف أنه في حال كانت العمليات ليست طارئة ويجوز إجراءها في الليل، فيجب على الطبيب أن يصوم في هذه الحالة.

ولفت إلى أنه في حال كانت العملية طارئة وتستمر لساعات طويلة ولا تحتمل التأجيل فعليه أن يجريها، ويجوز له في هذه الحالة الإفطار إذا كان يترتب على ذلك مشقة له.