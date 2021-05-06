شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نائبة وزير السياحة: جاهزين لاستقبال السياح الأجانب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الأميرة هيفاء بنت محمد، نائبة وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار، اكتمال الجاهزية لاستقبال السياح الأجانب.

وقالت "الأميرة هيفاء" خلال لقائها بقناة "العربية": "مسؤوليتنا الأولى سلامة وأمن المواطنين والمقمين في المملكة، واشتغلنا في فترة جائحة كورونا للحفاظ على الأمن والسلامة".

وأضافت: "قدرنا نوفر الخدمات الصحية المطلوبة ونوفر اللقاح وبالتالي قدرنا نفتح المنافذ البرية والجوية ونترقب السياح ونستمر في العمل على توفير خدمات السياح".