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بالفيديو.. نائبة وزير السياحة: جاهزين لاستقبال السياح الأجانب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الأميرة هيفاء بنت محمد، نائبة وزير السياحة للاستراتيجية والاستثمار، اكتمال الجاهزية لاستقبال السياح الأجانب.

وقالت "الأميرة هيفاء" خلال لقائها بقناة "العربية": "مسؤوليتنا الأولى سلامة وأمن المواطنين والمقمين في المملكة، واشتغلنا في فترة جائحة للحفاظ على الأمن والسلامة".

وأضافت: "قدرنا نوفر الخدمات الصحية المطلوبة ونوفر اللقاح وبالتالي قدرنا نفتح المنافذ البرية والجوية ونترقب السياح ونستمر في العمل على توفير خدمات السياح".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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