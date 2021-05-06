شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الشهري": في حال وصولنا لـ 17 مليون جرعة معطاة سنحقق المناعة المجتمعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تحدث الطبيب أحمد الشهري، أستاذ علم الفيروسات السريري المساعد بجامعة نجران، عن إمكانية مساهمة تلقي اللقاح في منع انتشار فيروس تحدث الطبيب أحمد الشهري، أستاذ علم الفيروسات السريري المساعد بجامعة نجران، عن إمكانية مساهمة تلقي اللقاح في منع انتشار فيروس كورونا وقال "الشهري" خلال حديثه مع قناة "الإخبارية": "التمسك بالإجراءات الوقائية والاقدام على تلقي اللقاحات يقلل من انتشار فيروس كورونا". وأضاف: "في حال وصولنا لـ 17 مليون جرعة معطاة سنحقق المناعة المجتمعية".