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بالفيديو.. "الشهري": في حال وصولنا لـ 17 مليون جرعة معطاة سنحقق المناعة المجتمعية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الطبيب أحمد الشهري، أستاذ علم الفيروسات السريري المساعد بجامعة نجران، عن إمكانية مساهمة تلقي اللقاح في منع انتشار فيروس .

وقال "الشهري" خلال حديثه مع قناة "الإخبارية": "التمسك بالإجراءات الوقائية والاقدام على تلقي اللقاحات يقلل من انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: "في حال وصولنا لـ 17 مليون جرعة معطاة سنحقق المناعة المجتمعية".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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