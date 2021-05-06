شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الشهري": في حال وصولنا لـ 17 مليون جرعة معطاة سنحقق المناعة المجتمعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):تحدث الطبيب أحمد الشهري، أستاذ علم الفيروسات السريري المساعد بجامعة نجران، عن إمكانية مساهمة تلقي اللقاح في منع انتشار فيروس كورونا.
وقال "الشهري" خلال حديثه مع قناة "الإخبارية": "التمسك بالإجراءات الوقائية والاقدام على تلقي اللقاحات يقلل من انتشار فيروس كورونا".
وأضاف: "في حال وصولنا لـ 17 مليون جرعة معطاة سنحقق المناعة المجتمعية".