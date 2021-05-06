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"صور" توثق مقام سيدنا إبراهيم بتقنية حديثة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام بصور ذات تقنية حديثة من خلال استخدام تقنيات التصوير العالية.

وأوضح موقع "العربية" أنه تم استخدام تقنية " Focus Stack Panorama" التي يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة.

ويقع المقام أمام باب الكعبة على بعد 10 - 11 مترًا من ناحية شرق الكعبة في الجزء المتجه إلى الصفا والمروة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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