شكرا لمتابعة خبر عن "صور" توثق مقام سيدنا إبراهيم بتقنية حديثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام بصور ذات تقنية حديثة من خلال استخدام تقنيات التصوير العالية.

وأوضح موقع "العربية" أنه تم استخدام تقنية " Focus Stack Panorama" التي يتم فيها تجميع الصور بوضوح مختلف حتى تنتج صورة واحدة بأكبر دقة.

ويقع المقام أمام باب الكعبة على بعد 10 - 11 مترًا من ناحية شرق الكعبة في الجزء المتجه إلى الصفا والمروة.