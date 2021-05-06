شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. خبير : لا يوجد دولة آمنة للسفر وأنصح بمراعاة الاجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد خبير السفر والسياحة، يوسف السديس، لا يوجد دولة آمنة للسفر بنسبة 100%، بسبب اختلاف طريقة تعامل الدول مع أزمة كورونا

ونصح السديس، خلال حديثه بقناة العربية، المسافرين بالإطلاع على إجراءات الدول قبل السفر إليها، مشددًا أيضا على الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

كما نصح بعدم سفر كبار السن والأطفال في الوقت الحالي، مضيفا أن اللقاحات توفر للمسافر أمانا واطمئنانا أكثر.