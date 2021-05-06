اخبار السعوديه

بالفيديو .. خبير : لا يوجد دولة آمنة للسفر وأنصح بمراعاة الاجراءات الاحترازية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. خبير : لا يوجد دولة آمنة للسفر وأنصح بمراعاة الاجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد خبير السفر والسياحة، يوسف السديس، لا يوجد دولة آمنة للسفر بنسبة 100%، بسبب اختلاف طريقة تعامل الدول مع أزمة .

ونصح السديس، خلال حديثه بقناة العربية، المسافرين بالإطلاع على إجراءات الدول قبل السفر إليها، مشددًا أيضا على الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

كما نصح بعدم سفر كبار السن والأطفال في الوقت الحالي، مضيفا أن اللقاحات توفر للمسافر أمانا واطمئنانا أكثر.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا