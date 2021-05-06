يعود إلى أكثر من 160 عاماً.. تعرّف على مسجد “الزرقاء” التاريخي بثرمداء (صور)

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يقع مسجد الزرقاء التاريخي في بلدة ثرمداء القديمة التابعة لمحافظة مرات شمال غرب مدينة الرياض، وهو جاهز حاليًا لإقامة الصلوات فيه، حيث يُعد من أبرز المباني التراثية في المنطقة، ويدخل ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة الذي يضم 30 مسجدا في 10 مناطق.

وعاصر بناء المسجد عهد الإمام فيصل بن تركي، وجرت إعادة البناء والتوسعة له بأمر من الملك عبدالعزيز، ومن أبرز أئمته ومؤذنيه إبراهيم العنقري، وعبدالرحمن المقرن، وعبدالله الحامد، وعبدالله القاسم، وعبدالكريم الشعلان.

ويتميز المسجد، الذي يتسع لـ 180مصلياً، ببنائه من الطين والحجر وسقف من خشب الأثل وسعف النخيل، حيث تبلغ مساحته 326 م2، ويتكون من: “بيت الصلاة، وسرحة، وخلوة أرضية وميضأة، وبئر، وحوض وغرفة للاغتسال، ومنارة مربعة الشكل يتجاوز ارتفاعها 11 متراً”.

Source akhbaar24

