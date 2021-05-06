اجتماعي / التطوع في أعمال الخير .. عادات تتجدد في شهر رمضان

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جدة 24 رمضان 1442 هـ الموافق 06 مايو 2021 م واس
إعداد : محمد العواجي
تمثل ثقافة العمل التطوعي سمة بارزة وغريزة أساسية بين أفراد المجتمع ، وتتضاعف بشكل ملفت كعادات تتجدد في شهر رمضان المبارك داخل أروقة المسجد الحرام ، حيث يُشمَّر عن السواعد وتتنافس الفرق المختلفة التي تنتمي للجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخيري لتقديم مثل هذه الأعمال لخدمة البيت العتيق وقاصديه من شتى البقاع ، وتقديم العون والمساعدة لهم دون كلل أول ملل طلباً للأجر العظيم والثواب الجزيل .
ويمثل شهر رمضان بيئة إيمانية ، ومضماراً لتجسيد مثل هذا السلوك الإيجابي داخل شرائح المجتمع ، التي حثّ عليه الدين الإسلامي الحنيف وندب إليه ، فيضاعف الناس أعمالهم مع حلول شهر رمضان المبارك ويُقبلون على فعل الخير فيه ، في ظل جهود الجهات التطوعية وتعاونها على غرس ثقافة التطوع وتفعيل دور المتطوعين ، واستثمار طاقاتهم ومواهبهم للإسهام في تنمية هذا الوطن المعطاء ، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إشاعة روح التطوع وتفعيل سبل نشره واستمراره .
من جهتها قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية- باستقطاب المتطوعين والجهات التطوعية داخل المسجد الحرام لتقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام ، وإشراكهم في العمل التطوعي ، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام ، وقد حرصت الرئاسة على تقديم الدورات التدريبية الهادفة إلى تأهيل منسوبيها ومنسوبي الجهات التطوعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية المستوفية لجميع شروط وضوابط العمل التطوعي بالمسجد الحرام .
واستقطبت مع حلول شهر رمضان المبارك 132 متطوعاً يعملون بشكل يومي ، مركزة على نشر ثقافة العمل التطوعي ، وتحسين فاعليته وزيادة الفرص التطوعية من خلال تبني أحدث الطرق وأفضل الممارسات الداعمة لتحفيز العمل التطوعي ، ورفع مستوى العمل التطوعي والتشجيع عليه ، مشيرة إلى أنه من أبرز الأعمال التطوعية المساعدة في نقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من ساحات المسجد الحرام ، ودفع عربات كبار السن في صحن المطاف والمسعى ، وتنظيم مسارات الطواف ، وتنظيم المصليات والممرات ومتابعة الكاميرات الحرارية في مداخل الحرم ، والمحافظة على التباعد الجسدي بين المصلين ، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام .
كما عززت هيئة الهلال الأحمر السعودي أعمالها التطوعية خلال شهر رمضان ونشر طواقمها الطبية والإسعافية في أرجاء المسجد الحرام ، المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والمعدات المختلفة لتقديم الخدمات لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم وفي أروقته وفي المسعى ومصليات النساء ، في صورة مشرّفة لأداء الأعمال التطوعية في المملكة ودورها الإنساني الكبير في العناية بضيوف الرحمن .
وكشفت الهيئة أن عدد المسجلين في الخدمات التطوعية للهلال الأحمر في المسجد الحرام بلغ 500 متطوع ومتطوعة ، مع الحرص على زيادة عدد الساعات وأعداد الفرق التطوعية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ، كما وفرت الهيئة حافلات لنقل المتطوعين والمتطوعات من جدة ومن داخل العاصمة المقدسة إلى ساحات الحرم ؛ لضمان الالتزام وتنظيم عمل تلك الفرق التطوعية .
وشاركت في القيام بالأعمال التطوعية في المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ، وجامعة الملك عبدالعزيز ، وجامعة الطائف ، ومكتب وزارة الریاضة بمكة المكرمة وأكادیمیة المسجد الحرام ، وعدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية .
//إنتهى//
19:45ت م
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Source spa.gov
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / التطوع في أعمال الخير .. عادات تتجدد في شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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